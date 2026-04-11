أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بأن رؤساء بلديات العباسية وطورا وبدياس تلقوا بلاغات مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تطالبهم بإخلاء هذه البلدات بشكل فوري.

وتأتي هذه التهديدات في وقت تحولت فيه الأيام الأولى للهدنة بين واشنطن وطهران إلى مواجهات عنيفة في الداخل اللبناني، حيث سجلت الإحصائيات مقتل 357 شخصا يوم الأربعاء الماضي وحده.

تضارب المواقف حول هدنة إيران وأمريكا في لبنان

أثارت هذه الهجمات ردود فعل سياسية متباينة؛ حيث اعتبرت طهران أن الغارات تمثل خرقا صريحا للهدنة التي تؤكد أنها شملت الساحة اللبنانية، وهو الموقف الذي دعمته باكستان بصفتها الوسيط الدولي في حرب إيران.

في المقابل، تصر الإدارة الأمريكية ومعها جيش الاحتلال الإسرائيلي على نفي دخول لبنان كطرف في الاتفاق المبرم لتهدئة الصراع بين إيران وأمريكا.

من جانبه، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون الجمعة، مقتل 13 عنصرا من قوات الأمن في مدينة النبطية الجنوبية، مؤكدا أن المدينة تعرضت لأكبر هجوم عسكري منذ بداية النزاع.

أزمة إنسانية وموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وحذرت وزارة الصحة اللبنانية من ارتفاع مستمر في حصيلة الضحايا، بينما وصفت لجنة الإنقاذ الدولية موجة العنف الأخيرة بأنها الأكثر حدة منذ سنوات.

ونقلت اللجنة عن منظمة الصحة العالمية أن المستشفيات استهلكت إمدادات طبية مخصصة لعلاج الصدمات كانت تكفي لثلاثة أسابيع في يوم واحد فقط، مما يهدد بنفاد المخزونات خلال أيام قليلة.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ ضربات في قلب المناطق المدنية، مدعيا أنها أسفرت عن تصفية 180 عنصرا من حزب الله مع محاولة تقليص الأضرار الجانبية.

ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أنه طالب بنيامين نتنياهو بأن يكون "أكثر هدوءا" في العمليات العسكرية الجارية في لبنان، إلا أن استمرار القصف يضع تفاهمات حرب إيران أمام اختبار حقيقي في ظل حالة الاحتقان بين إيران وأمريكا.