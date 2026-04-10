أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أكبر ضربة في مختلف أنحاء لبنان منذ بداية عملية زئير الأسد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "أكس" اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال كشفت عن معطيات أكبر ضربة في أنحاء لبنان منذ بدء العملية، مشيرًا إلى أنه خلال دقيقة واحدة تم القضاء على ما لا يقل عن 180 عنصرًا من حزب الله في ثلاث مناطق متزامنة.

استهداف مقرات وبنى تحتية لحزب الله

وأضاف المتحدث الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال أنجز قبل يومين الأربعاء، ضربة واسعة النطاق استهدفت مقرات وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في ثلاث مناطق بشكل متزامن، في بيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن الضربة استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة ونوعية، مع استخدام قدرات فريدة، ما أتاح استهداف عدة مناطق في الوقت ذاته خلال دقيقة واحدة فقط.

وأكد متحدث جيش الاحتلال، أنه وفق متابعة استخبارية أولية من قبل هيئة الاستخبارات العسكرية، تم القضاء خلال الضربة على أكثر من 180 عنصرا من حزب الله، مع استمرار عمليات الإحصاء حتى الآن.

ضرب 100 هدف في ثلاث مناطق

وأوضح متحدث جيش الاحتلال، أن الضربة استهدفت نحو 100 هدف في ثلاث مناطق بالتوازي، من بينها أكثر من 45 مقرًا مركزيا لحزب الله، ونحو 40 مبنى عسكريًا استخدمها قادة الحزب لدفع مخططات، إضافة إلى بنى تحتية أخرى تابعة لكبار قادة التنظيم.

استهداف 35 بنية عسكرية في بيروت

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه في بيروت تم استهداف نحو 35 بنية عسكرية، من بينها مقر طوارئ لوحدة الاستخبارات، ومقر لوحدة قوة الرضوان، ومقر للوحدة الصاروخية.

استهداف في جنوب لبنان

ولفت المتحدث الإسرائيلي، إلى أنه في جنوب لبنان تم استهداف نحو 40 بنية تحتية إضافية، بينها مخازن أسلحة، فيما تم في البقاع استهداف مقرات لقوة الرضوان ووحدة الاستخبارات إلى جانب بنى تحتية أخرى.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن عناصر حزب الله عملوا من هذه المقرات على تخطيط وتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش ومواطني إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، وخاصة خلال المعركة الراهنة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن هذه الغارات تشكل ضربة كبيرة وعميقة لقدرات حزب الله العملياتية والقيادية.