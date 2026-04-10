رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو لجنود إسرائيليين يلقون جثة من سطح مبنى

كتب : عبدالله محمود

09:40 م 10/04/2026

شارك رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، مقطع فيديو على صفحته بمنصة "أكس"، يظهر فيه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يلقون جثة من سطح مبنى في فلسطين.

وعلق الرئيس الكوري الجنوبي على الفيديو قائلًا: "أريد أن أعرف ما إذا كان هذا صحيحًا، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي التدابير التي تم اتخاذها.. إن قضية نساء المتعة القسرية التي نثيرها لا تختلف عن المذبحة اليهودية أو عمليات القتل في زمن الحرب".

فيما ذكر صاحب المنشور الأصلي أن مقطع الفيديو يظهر جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي يعذبون طفلا فلسطينيًا ويرمونه من سطح مبنى، مضيفًا أنهم يصفون أنفسهم بأنهم "الجيش الأكثر أخلاقية".

فلسطين زة سرائيل ئيس كوريا الجنوبية نود جيش الاحتلال

