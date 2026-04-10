شارك رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، مقطع فيديو على صفحته بمنصة "أكس"، يظهر فيه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يلقون جثة من سطح مبنى في فلسطين.

وعلق الرئيس الكوري الجنوبي على الفيديو قائلًا: "أريد أن أعرف ما إذا كان هذا صحيحًا، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي التدابير التي تم اتخاذها.. إن قضية نساء المتعة القسرية التي نثيرها لا تختلف عن المذبحة اليهودية أو عمليات القتل في زمن الحرب".

이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠습니다.



우리가 문제삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없습니다. https://t.co/owqj9Rg1lk — 이재명 (@Jaemyung_Lee) April 9, 2026

فيما ذكر صاحب المنشور الأصلي أن مقطع الفيديو يظهر جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي يعذبون طفلا فلسطينيًا ويرمونه من سطح مبنى، مضيفًا أنهم يصفون أنفسهم بأنهم "الجيش الأكثر أخلاقية".