كشف الفنان أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، عن تطورات حالة والده الصحية، مشيرًا إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي فجر اليوم الجمعة 10 أبريل.

آخر تطورات حالة عبدالرحمن أبو زهرة الصحية

وكتب أحمد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تم وضع الوالد علي جهاز التنفس الصناعي فجر اليوم حسب كلام الدكاترة، ولم يتم إبلاغنا بهذه العملية ونفاجأ بالموضوع بالصدفة حينما ذهبنا للزيارة بعد الضهر، ويتم رفض وجودنا أنا وأخواتي بجواره في أوقاته الأخيرة هل ده معقول؟ ولماذا التعنت من إدارة المستشفى؟ هل يا ترى علشان المستشفى مجاني بيتم معاملتنا بهذه الطريقة؟".

أحمد أبو زهرة يدعو لوالده بالشفاء

ودعا أحمد أبو زهرة لوالده بالشفاء في منشور آخر على فيسبوك، وكتب "اللهم اشفِ أبي شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم خفف عنه كل ألم يشعر به. اللهم إن أبي قد مسَّه الضرُّ وأنت أرحم الراحمين، اكشف ما به من غمٍّ، واذهب عنه الدَّاء".

ويخضع الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة للعلاج والمتابعة في العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعدما تم نقله في عيد الفطر الماضي، بالتزامن مع دخوله عامه الـ 92، وكان آخر ظهور فني له في عام 2021، إذ شارك في مسلسل هجمة مرتدة، مسلسل موضوع عائلي (الجزء الأول).

