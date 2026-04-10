توجت هانيا الحمامي بطلة الاسكواش المصري، بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش، عقب الفوز على حساب مواطنتها نور الشربيني في المباراة النهائية، التي أقيمت اليوم الجمعة.

وتمكنت الحمامي من التتويج بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعد الفوز على نور الشربيني في المباراة النهائية اليوم الجمعة، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

نتائج الأشواط في مباراة نهائي الجونة للاسكواش

الشوط الأول: 11 - 7 لهانيا الحمامي

الشوط الثاني: 11-9 لنور الشربيني

الشوط الثالث: 11-5 لنور الشربيني

الشوط الرابع: 11-4 لهانيا الحمامي

الشوط الخامس: 11-9 لهانيا الحمامي

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الثنائي نور الشربيني وهانيا الحمامى، حيث استمرت المباراة لمدة 90 دقيقة، حتى تمكنت الحمامي في النهاية من حصد اللقب.

أبرز الحضور في نهائي بطولة الجونة للاسكواش

وحرص وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، على حضور المباراة النهائية لبطولة الجونة الدولية للاسكواش، التي توجت بلقبها هانيا الحمامي.

كما حضر المباراة النهائية أيضًا كلا من رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، بالإضافة إلى البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق.

أقرأ أيضًا:

"غياب الشناوي وكامويش".. قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري

"لمواجهة شباب بلوزداد".. 10 صور من وصول لاعبي الزمالك إلى ستاد نيلسون مانديلا



