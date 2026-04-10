مصرع شابين في حادث دراجة نارية مروع بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

09:08 م 10/04/2026

الشابين المتوفيان

لقى شابان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم دراجة نارية كانا يستقلانها بأحد أعمدة الإنارة بنطاق مدينة كفر الشيخ.
وصول المصابين إلى المستشفى
رصدت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ وصول الشابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، في حالة خطيرة نتيجة إصابات بالغة في المخ وأماكن متفرقة بالجسم.

وفاة الضحيتين بعد محاولات إنقاذ

وتوفي الشابان فور وصولهما المستشفى أثناء محاولات إنقاذهما، رغم تدخل الأطقم الطبية بشكل عاجل.

هوية المتوفين

وتبين من سجلات المستشفى أن المتوفين هما "محمد.أ.ا" و"صالح.ع"، وكلاهما في العقد الثاني من العمر ومقيمان بمنطقة قسم ثان كفر الشيخ.

الإجراءات القانونية

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

مصرع شابين كفر الشيخ حادث تصادم راجة نارية وفاة شخصين

