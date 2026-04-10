قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إن باكستان ستوفر تسهيلات لمنح تأشيرات عند الوصول لأعضاء الوفود القادمة إلى إسلام آباد لحضور محادثات السلام الأمريكية - الإيرانية المرتقبة .

وأشار نائب رئيس الوزراء في منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إلى أن "باكستان ترحب بجميع أعضاء الوفود بما في ذلك الصحفيين من الدول المشاركة، القادمين لحضور محادثات إسلام آباد 2026" وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وذكر أنه لهذا الغرض يُرجى من جميع شركات الطيران السماح لجميع هؤلاء الأفراد بالصعود إلى الطائرة دون تأشيرة.

وأضاف بأن "سلطات الهجرة في باكستان ستقوم بإصدار تأشيرات دخول لهم عند الوصول".