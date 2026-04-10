العفو الدولية: مدنيون جنوب لبنان غير قادرين على الوصول للغذاء والمياه

قالت منظمة العفو الدولية، إن المدنيين في جنوب لبنان الذين بقوا في منازلهم وسط القتال المستمر غير قادرين على الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه، بسبب قيام إسرائيل بتقييد قوافل المساعدات إلى المنطقة، بحسب إن بي سي نيوز.

وتعهدت إسرائيل، بإنشاء منطقة أمنية في جنوب لبنان بعد أن أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل من المنطقة الشهر الماضي، حيث شهد الهجوم قيام الجيش الإسرائيلي بضرب جسور تربط المنطقة ببقية لبنان، إضافة إلى تجمعات سكنية في المنطقة، مع إصدار أوامر إخلاء واسعة، بحسب إن بي سي نيوز.

ونقلت منظمة العفو الدولية، في منشور على منصة "إكس"، عن سكان قولهم، إن قوافل المساعدات الإنسانية توقفت تقريبًا في الأيام الأخيرة وسط القصف، وإن الراغبين في المغادرة إلى مناطق شمال نهر الليطاني "يخشون القيام بذلك بسبب قصف إسرائيل للجسور وطرق بديلة غير آمنة".

ودعت المنظمة إلى توفير ممر آمن للمدنيين الراغبين في مغادرة مناطق النزاع، وكذلك وصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية للذين بقوا.