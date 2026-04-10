إعلان

روسيا تدعو إسرائيل إلى وقف القصف على لبنان

كتب : وكالات

09:33 م 10/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طلبت وزارة الخارجية الروسية، إسرائيل بوقف القصف على لبنان بشكل فوري.
ودعت الخارجية الروسية، في بيان اليوم الجمعة، جميع المشاركين في المفاوضات المعلنة بشأن إيران والولايات المتحدة في باكستان إلى تبني نهج مسؤول.
وأكدت الخارجية الروسية، أنها ترى في المفاوضات الأمريكية الإيرانية فرصة لتسوية الوضع الصعب في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان.

ووفقًا للوكالة اللبنانية، شملت الغارات الإسرائيلية بلدات دبين والشهابية وجبال البطم، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف.

واستهدفت الغارات ساحة بلدة دبين على دفعتين، كما طالت بلدة الشهابية للمرة الثانية اليوم، بالإضافة إلى بلدة جبال البطم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران روسيا قصف لبنان لبنان وإسرائيل اتفاق وقف النار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"غياب الشناوي وكامويش".. قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري
رياضة محلية

"غياب الشناوي وكامويش".. قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري
تحطم طائرة للجيش الفرنسي وإصابة طيارين
شئون عربية و دولية

تحطم طائرة للجيش الفرنسي وإصابة طيارين

الرئيس السيسي لـ"ميلوني": نرفض أي انتهاك لسيادة الدول أو المساس بمقدرات
أخبار مصر

الرئيس السيسي لـ"ميلوني": نرفض أي انتهاك لسيادة الدول أو المساس بمقدرات
"الرب لا يبارك أي صراع".. بابا الفاتيكان ينتقد لغة ترامب الدينية في حرب
شئون عربية و دولية

"الرب لا يبارك أي صراع".. بابا الفاتيكان ينتقد لغة ترامب الدينية في حرب
7 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر والضغط والكوليسترول معًا
نصائح طبية

7 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر والضغط والكوليسترول معًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
لحظة بلحظة.. الزمالك وشباب بلوزداد في منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية