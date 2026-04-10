روسيا تدعو إسرائيل إلى وقف القصف على لبنان

طلبت وزارة الخارجية الروسية، إسرائيل بوقف القصف على لبنان بشكل فوري.

ودعت الخارجية الروسية، في بيان اليوم الجمعة، جميع المشاركين في المفاوضات المعلنة بشأن إيران والولايات المتحدة في باكستان إلى تبني نهج مسؤول.

وأكدت الخارجية الروسية، أنها ترى في المفاوضات الأمريكية الإيرانية فرصة لتسوية الوضع الصعب في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان.

ووفقًا للوكالة اللبنانية، شملت الغارات الإسرائيلية بلدات دبين والشهابية وجبال البطم، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف.

واستهدفت الغارات ساحة بلدة دبين على دفعتين، كما طالت بلدة الشهابية للمرة الثانية اليوم، بالإضافة إلى بلدة جبال البطم.