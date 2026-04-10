لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة – السويس، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.

بلاغ وتحرك الإسعاف

كان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة – السويس، على بعد كيلو متر من منطقة سيدي الدكروني في اتجاه السويس، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف من أقرب نقطة ارتكاز.

صعوبة في استخراج المصابين

وتبين من المعاينة أن السيارة كان يستقلها مسن وزوجته وزوج ابنته، وقد تسبب شدة الارتطام في انغلاق الأبواب، ما صعّب عملية إخراج المصابين، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الحماية المدنية.

تدخل الحماية المدنية والإسعاف

نجحت قوات الحماية المدنية في فتح السيارة وإخراج المصابين، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى التعامل مع جثمان المتوفى ونقله تحت تصرف جهات التحقيق.