قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، إن إيران والولايات المتحدة مستعدان للتفاوض وحل الخلافات عبر المحادثات.

وأضاف رئيس وزراء باكستان، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن وفدي إيران وأمريكا سيصلان إلى إسلام آباد للتوصل إلى حل سلمي للصراع.

وأكد رئيس وزراء باكستان، أنه تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى السعي للانتقال إلى مرحلة متقدمة تتمثل في إيقاف الحرب عبر المفاوضات.

وأوضح شهباز شريف، أن وفدي أمريكا وإيران سيكونان في باكستان غدًا السبت، مؤكدًا أن بلاده ستعمل بكل ما يمكن لإنجاح المفاوضات.