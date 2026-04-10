رئيس وزراء باكستان: وصول وفدي إيران وأمريكا إلى إسلام آباد غدًا السبت

كتب : عبدالله محمود

08:36 م 10/04/2026

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، إن إيران والولايات المتحدة مستعدان للتفاوض وحل الخلافات عبر المحادثات.
وأضاف رئيس وزراء باكستان، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن وفدي إيران وأمريكا سيصلان إلى إسلام آباد للتوصل إلى حل سلمي للصراع.
وأكد رئيس وزراء باكستان، أنه تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى السعي للانتقال إلى مرحلة متقدمة تتمثل في إيقاف الحرب عبر المفاوضات.
وأوضح شهباز شريف، أن وفدي أمريكا وإيران سيكونان في باكستان غدًا السبت، مؤكدًا أن بلاده ستعمل بكل ما يمكن لإنجاح المفاوضات.

فيديو قد يعجبك



الصور الأولى من عزاء والد السيناريست محمود حمدان
زووم

الصور الأولى من عزاء والد السيناريست محمود حمدان
لحماية النشء.. تحرك برلماني عاجل لحجب المواقع الإباحية في مصر
أخبار مصر

لحماية النشء.. تحرك برلماني عاجل لحجب المواقع الإباحية في مصر
حسام موافي يوضح الفرق بين نوعي الاكتئاب.. ويقدم روشتة للتعافي من صدمة الفقد
أخبار مصر

حسام موافي يوضح الفرق بين نوعي الاكتئاب.. ويقدم روشتة للتعافي من صدمة الفقد
بسبب قضية الاغتصاب.. استبعاد حكيمي من جائزة الأفضل في فرنسا
رياضة عربية وعالمية

بسبب قضية الاغتصاب.. استبعاد حكيمي من جائزة الأفضل في فرنسا
كيف يتعامل الشرع مع أطفال زنا المحارم ومرتكب الفاحشة بواقعة المنوفية؟
فتاوى متنوعة

كيف يتعامل الشرع مع أطفال زنا المحارم ومرتكب الفاحشة بواقعة المنوفية؟

42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
كيف تحركت أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال أسبوع؟
كواليس اتصال "متوتر".. ترامب يضغط على نتنياهو قبل إعلان مفاوضات لبنان