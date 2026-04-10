اشتعلت بهم السيارة.. إصابة شخصين في انقلاب شاحنة بطريق جنيفة بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

09:05 م 10/04/2026

انقلاب الشاحنة واشتعال النيران بها بطريق جنيفة

أُصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة نقل واشتغال النيران بها بطريق جنيفة الممتد من السويس إلى شرق القاهرة، قبل وصلة طريق العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

بلاغ وتحرك الإسعاف

كان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل يستقلها شخصان واشتغال النيران بها، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إلى موقع الحادث.

تدخل الحماية المدنية وإخماد الحريق

دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء من نقاط الارتكاز على الطريق السريع، ونجحت في السيطرة على الحريق وإخماده، حيث تبين من المعاينة أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي عقب الانقلاب.

نقل المصابين وإغلاق جزئي للطريق

وتمكنت فرق الإسعاف من استخراج المصابين ونقلهما إلى مجمع السويس الطبي لتلقي الرعاية اللازمة، فيما تسبب الحادث في إعاقة جزئية لحركة المرور، قبل إعادة تسييرها عقب رفع آثار الحادث بواسطة لودر ونش.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة طريق جنيفة حريق سيارة نقل حريق شاحنة

