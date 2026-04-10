قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن طائرات مقاتلة من طراز إف-35 تنفذ عمليات إقلاع وهبوط من على متن الحاملة "تريبولي" في منطقة العمليات.

وأضافت القيادة المركزية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن طائرة "سي-17 جلوب ماستر" التابعة للقوات الجوية الأمريكية ظهرت أثناء إقلاعها من قاعدة في الشرق الأوسط.

وأشارت القيادة الأمريكية إلى أن الطائرة قادرة على حمل ما يزيد عن 170,000 رطل من الحمولة، والهبوط على مدارج لا يتجاوز طولها 3,500 قدم.