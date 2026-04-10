أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ هجمات صاروخية جديدة استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، مؤكدا أن هذه العمليات تأتي ردا على "الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة" لاتفاق وقف إطلاق النار.

قصف صاروخي في وطى الخيام

أوضح الحزب، في بيان رسمي، صباح اليوم الجمعة، أنه استهدف عند الساعة السادسة صباحا (بتوقيت بيروت) تجمعا لقوات الاحتلال في منطقة وطى الخيام بصلية صاروخية مكثفة، محققا إصابات مباشرة في صفوف القوات المتواجدة هناك.

استهداف مستوطنة كريات شمونة

وفي سياق متصل، أكد حزب الله قصف مستوطنة كريات شمونة الحدودية برشقة صاروخية، مشددا على أن هذا الاستهداف يأتي كاستجابة ميدانية لخرق العدو الإسرائيلي لاتفاق التهدئة المبرم مؤخرا، وفي إطار الدفاع عن الأراضي اللبنانية.

صراع التفسيرات حول الهدنة

تأتي هذه الضربات المتبادلة في ظل استمرار المواجهات الميدانية بين الجانبين رغم دخول الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ.

وفي الوقت الذي تصر فيه إسرائيل على استثناء "جبهة لبنان" من التفاهمات، تواصل الأطراف الدولية ضغوطها لتوسيع نطاق التهدئة ليشمل الجبهة اللبنانية تفاديا لانفجار الأوضاع بشكل شامل.