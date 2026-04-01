نفت وزارة الخارجية الإيرانية، صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "طلب طهران وقفا لإطلاق النار"، مشيرة إلى عدم وجود أي قنوات تواصل مع الإدارة الأمريكية.

نفي قاطع

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريحات لشبكة "الجزيرة" نقلا عن "سي إن إن"، أن ادعاءات ترامب "غير صحيحة" تماما، نافيا وجود أي طلب إيراني للهدنة في الوقت الراهن.

شرط هرمز

كان ترامب، قد زعم عبر منصته "تروث سوشيال"، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار، مشددا على أنه لن ينظر في هذا الطلب إلا بعد أن تُعيد طهران فتح "مضيق هرمز" أمام الملاحة الدولية.

وتوعد الرئيس الأمريكي، بمواصلة الهجمات على الأهداف الإيرانية حتى رضوخ طهران لهذا الشرط، وهو ما فجّر موجة من النفي الرسمي من الجانب الإيراني.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.