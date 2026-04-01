إيران تنفي مزاعم ترامب حول "مبادرة الهدنة": لم نطلب وقف إطلاق النار

كتب : مصطفى الشاعر

06:50 م 01/04/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، صحة ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "طلب طهران وقفا لإطلاق النار"، مشيرة إلى عدم وجود أي قنوات تواصل مع الإدارة الأمريكية.

نفي قاطع

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريحات لشبكة "الجزيرة" نقلا عن "سي إن إن"، أن ادعاءات ترامب "غير صحيحة" تماما، نافيا وجود أي طلب إيراني للهدنة في الوقت الراهن.

شرط هرمز

كان ترامب، قد زعم عبر منصته "تروث سوشيال"، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار، مشددا على أنه لن ينظر في هذا الطلب إلا بعد أن تُعيد طهران فتح "مضيق هرمز" أمام الملاحة الدولية.

وتوعد الرئيس الأمريكي، بمواصلة الهجمات على الأهداف الإيرانية حتى رضوخ طهران لهذا الشرط، وهو ما فجّر موجة من النفي الرسمي من الجانب الإيراني.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

فيديو قد يعجبك



توجيهات رئاسية لمواصلة جهود خفض معدلات التضخم
زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق