أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الأربعاء، تنفيذ هجوم بوابل من الصواريخ الباليستية استهدف جنوب إسرائيل، في إطار ما وصفته بعملية عسكرية منسقة مع طهران وحزب الله اللبناني، مما يضاعف من حدة حرب إيران القائمة.

أبعاد هجوم الحوثيين الصاروخي في ظل حرب إيران

وأفاد يحيى سريع المتحدث باسم الحوثيين، بأن العمليات الهجومية ضد إسرائيل ستستمر ردً على التصعيد العسكري من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا أن تزايد الهجمات والعدوان ضد لبنان وفلسطين والعراق، إضافة إلى تداعيات حرب إيران، يدفع اليمن نحو مزيد من التصعيد الميداني في المرحلة المقبلة حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار بشكل كامل.

تداعيات هجوم الحوثيين الصاروخي والملاحة الدولية

على الجانب الميداني، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من جهة اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت معه بالاعتراض.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن صافرات الإنذار دوت في مدن بئر السبع وعسقلان وسديروت وديمونا عقب رصد المقذوف.

ويأتي هجوم الحوثيين الصاروخي بعد شهر من التهديدات المستمرة، حيث دخلت الجماعة الصراع فعليا يوم السبت الماضي بإطلاق صاروخين، سبقها تحذيرات جدية من إمكانية إغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وتثير هذه التحركات مخاوف دولية من اضطراب حركة الملاحة العالمية وإمدادات الطاقة، مما يضع استقرار المنطقة على المحك في ظل استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا وتوسع نطاق حرب إيران لتشمل جبهات متعددة.