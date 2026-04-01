انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.2 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و14.28 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.54 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و14.58 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.

سعر الدينار البحريني: 139.66 جنيه للشراء، بتراجع 3.18 جنيه، و142.1 جنيه للبيع، بتراجع 3.24 جنيه.

سعر الريال القطري: 13.57 جنيه للشراء، بتراجع 31 قرشًا، و14.69 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 74.56 جنيه للشراء، بتراجع 1.7 جنيه، و75.67 جنيه للبيع، بتراجع 1.72 جنيه.

سعر الدينار الكويتي: 171.24 جنيه للشراء، بتراجع 3.8 جنيه، و174.69 جنيه للبيع، بتراجع 3.86 جنيه.