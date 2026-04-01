800 طلعة هجومية و10 آلاف غارة.. إسرائيل تُعلن حصيلة هجماتها على إيران منذ بدء الحرب

كتب : مصراوي

08:42 ص 01/04/2026
أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 800 طلعة هجومية و10 آلاف غارة استهدفت نحو 4000 هدف في إيران منذ بدء الحرب.

جاء في بيان الجيش الإسرائيلي حول المعطيات التي تم تسجيلها حتى الآن في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على إيران:

- تنفيذ أكثر من 800 طلعة هجومية.

- شن نحو 10 آلاف غارة استهدفت نحو 4000 "هدف إرهابي"

- استخدام نحو 16000 نوع من الذخيرة

- القضاء على أكثر من 2000 من جنود وقادة إيراني.

وأشار بيان الجيش إلى أنه بالتوازي مع الهجمات في إيران، يخوض جيش الدفاع معركة متعددة الساحات تم خلالها ضرب نحو 7000 هدف في مختلف ساحات القتال.

ويوم أمس، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسائل الإعلام الإسرائيلية مطالبا إياها برفع معنويات الجانب الإسرائيلي وليس "معنويات العدو"، في بيان مسجل حول الحرب الدائرة مع إيران.

قال نتنياهو موجها حديثه للإعلام: "أهل الاستوديوهات - ماذا حدث لكم؟"، مطالبا إياهم بسؤال عمن يشغلون الاستوديوهات متحدثين باسم المعارضة.

وبعد دخولها شهرها الثاني، تتواصل العمليات العسكرية بين إسرائيل والتحالف الأمريكي من جهة وإيران من جهة أخرى، وسط تصاعد التوتر على الجبهات كافة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وفقا لروسيا اليوم.

