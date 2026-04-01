هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلف الناتو بحدة، مؤكدًا أنه يدرس بجدية انسحاب الولايات المتحدة من هذا التكتل الدفاعي.

ووصف ترامب الحلف في مقابلة مع صحيفة "تلجراف" البريطانية، بأنه "نمر من ورق"، مؤكدًا أن إخراج أمريكا من معاهدة الدفاع أصبح الآن "أبعد من مجرد إعادة النظر".

واعتبرت الصحيفة، أن هذا التصريح يُعد أقوى مؤشر حتى الآن على أن البيت الأبيض لم يعد يعتبر أوروبا شريكًا دفاعيًا موثوقًا، عقب رفض حلفاء ترامب طلبه إرسال سفن حربية لإعادة فتح مضيق هرمز.

وعند سؤاله عما إذا كان سيعيد النظر في عضوية الولايات المتحدة بالحلف بعد انتهاء الحرب، أجاب: "نعم، أقول إن الأمر تجاوز إعادة النظر"، مضيفًا: "لم أكن يومًا مقتنعًا بالناتو. كنت دائمًا أعلم أنهم نمر من ورق، وبوتين يعرف ذلك أيضًا بالمناسبة".

وكان حلفاء الناتو مترددين في المساعدة على إعادة فتح المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من نفط العالم.

وأضاف ترامب: "ليس فقط أنهم لم يكونوا هناك، بل كان من الصعب تصديق ذلك.. ولم أقم بحملة ضغط كبيرة، فقط قلت: 'مرحبًا'، لم أُصرّ كثيرًا، أعتقد فقط أن الأمر يجب أن يكون تلقائيًا".

وتابع: "كنا دائمًا هناك بشكل تلقائي، بما في ذلك أوكرانيا.. أوكرانيا لم تكن مشكلتنا، لكنها كانت اختبارًا، وكنا هناك من أجلهم، وكنا سنظل كذلك دائمًا.. لكنهم لم يكونوا هناك من أجلنا".

وفي انتقاد مباشر لبريطانيا، انتقد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لرفضه الانخراط في الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، ملمحًا إلى أن البحرية الملكية غير قادرة على أداء المهمة.

وقال: "أنتم لا تملكون حتى بحرية.. أنتم متقدمون في السن، ولديكم حاملات طائرات لم تكن تعمل"، في إشارة إلى وضع الأسطول البحري البريطاني.

وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي على رئيس الوزراء زيادة الإنفاق الدفاعي، قال ترامب: "لن أملي عليه ما يجب أن يفعله. يمكنه أن يفعل ما يشاء. الأمر لا يهم. كل ما يريده ستارمر هو طواحين رياح مكلفة ترفع أسعار الطاقة لديكم بشكل هائل".

وأثار طلب ترامب من الناتو دعم حربه ضد إيران تساؤلات بشأن المادة الخامسة من ميثاق الحلف، التي تنص على أن "الهجوم على عضو واحد يُعد هجومًا على الجميع".

وقد تم تفعيل هذه المادة مرة واحدة فقط، عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.