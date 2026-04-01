"بيلعبوا ضغط وسط الطريق".. ضبط 3 طلاب عرضوا حياتهم للخطر بكورنيش الإسكندرية

كتب : علاء عمران

11:33 ص 01/04/2026 تعديل في 11:41 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من فحص الفيديو المتداول، حيث نجحت التحريات في تحديد هوية الأشخاص الظاهرين، وتبين أنهم 3 طلاب يقيمون بدائرتي قسمي شرطة كرموز ومحرم بك.

وفق بيان للوزارة، أوضحت التحقيقات أن المتهمين قاموا بهذه التصرفات الخطرة أمام السيارات بقصد اللهو، دون إدراك لحجم المخاطر التي قد تنتج عن أفعالهم على الطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

