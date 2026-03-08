إعلان

وزير الخارجية اللبناني يستنكر الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج

كتب : مصراوي

09:12 م 08/03/2026

وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي

أ ش أ

أعرب وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، عن استنكار لبنان الشديد وإدانته القاطعة للاعتداءات الإيرانية التي طالت دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية والعراق، مؤكدا أن هذه الأعمال العدائية "مرفوضة" بكل المقاييس والمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة "رجي" في الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والمخصص لبحث ملف استهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية في ضوء الهجمات الإيرانية.

وشدد الوزير اللبناني على أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يستوجب الإدانة بأشد العبارات وأن المساس بأمن الدول الشقيقة وسيادتها أمرٌ لا يمكن قبول، مؤكدا تضامن لبنان التام مع هذه الدول وشعوبها مجدداً وقوفه الثابت إلى جانبهم في مواجهة أي تهديد لأمنهم واستقرارهم.

واستعرض القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في اجتماعها الطارئ عقب إطلاق "حزب الله" صواريخ على إسرائيل والقاضي بحظر النشاطات العسكرية والأمنية للحزب وإلزامه تسليم سلاحه فوراً ودون أي تأخير.

كما أعرب يوسف رجي عن أسفه العميق لكون حزب الله عاد مجددا وتجاهل المصالح اللبنانية العليا لخدمة أجندات خارجية إذ انخرط في الدفاع عن إيران، وجرّ لبنان إلى حرب لا علاقة له فيها؛ مما استدرج عمليات عسكرية إسرائيلية قاسية على المناطق اللبنانية،

وأكد الوزير اللبناني أن حزب الله يتفرد بالقرار بمعزل عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مضيفا أن الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بريئان من هذه التصرفات ومن تبعاتها.

هذا المحتوى من

Asha

وزير الخارجية اللبناني لبنان يوسف رجي العراق الأردن هجمات على الخليج

