عراقجي: ما نقوم به دفاع مشروع ولن نستسلم أمام الضغوط الأمريكية والإسرائيلية

كتب : عبدالله محمود

05:08 م 08/03/2026

عباس عراقجي

قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، إن لا أحد يريد مواصلة الحرب المفروضة من واشنطن وإسرائيل، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إيران هو دفاع مشروع عن نفسها.

وأضاف عراقجي، في تصريحات إعلامية لشبكة NBC،اليوم الأحد، أن إيران لن تسمح لأي طرف بالتدخل في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن مجلس الخبراء سيقوم بعمله في اختيار المرشد الأعلى.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده لن تستسلم وستواصل المقاومة، موضحًا أن كرامتها ليست للبيع.

وأشار عراقجي، إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقتلان شعب إيران وتستهدفان المنشآت المدنية، وأن رد فعل بلاده هو مشروع للدفاع عن نفسها.

ودعا وزير خارجية إيران الولايات المتحدة لتفسير أسباب الهجوم قبل الحديث عن وقف إطلاق النار.

