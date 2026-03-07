إعلان

إيران تعلن وقف الهجمات الصاروخية على دول الجوار بشرط

كتب : وكالات

10:28 ص 07/03/2026 تعديل في 10:35 ص

مسعود بزشكيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إن مجلس القيادة المؤقت وافق على عدم شن هجمات أو ضربات صاروخية ضد الدول المجاورة إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من تلك الدول.

وقدم بزشكيان اعتذاره للدول المجاورة، مؤكدا على أنه لا عداوة لإيران مع دول المنطقة.

وشدد على أن إيران لن تستسلم لإسرائيل والولايات المتحدة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات على إيران هجمات على الخليج وقف الهجمات على الخليج بزشكيان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
رياضة محلية

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
تحذيرات من ارتفاع مستوى البحر وتهديد مناطق ساحلية.. ما القصة؟
علوم

تحذيرات من ارتفاع مستوى البحر وتهديد مناطق ساحلية.. ما القصة؟
سافروا على طائرة عسكرية.. عندما تحدى منتخب العراق الحرب في أولمبياد أثينا
رياضة عربية وعالمية

سافروا على طائرة عسكرية.. عندما تحدى منتخب العراق الحرب في أولمبياد أثينا
هدى الإتربي تنشر مجموعة صور من أمام الكعبة رمضان 2026
دراما و تليفزيون

هدى الإتربي تنشر مجموعة صور من أمام الكعبة رمضان 2026
الإرهابي محمود عزت يواصل خططه التدميرية في الحلقة 17 من مسلسل "رأس الأفعى"
دراما و تليفزيون

الإرهابي محمود عزت يواصل خططه التدميرية في الحلقة 17 من مسلسل "رأس الأفعى"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان