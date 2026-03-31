محافظ أسوان يوجه بتشغيل مصنع الإنترلوك بكامل طاقته وزيادة الإنتاج

كتب : إيهاب عمران

04:42 م 31/03/2026 تعديل في 04:43 م
    محافظ أسوان فى مصنع الانترلوك
    محافظ أسوان يتفقد خط انتاج مصنع الإنترلوك
    محافظ أسوان يوجه بتوسعة مصنع الإنترلوك

أجرى عمرو لاشين، محافظ أسوان، جولة ميدانية داخل مصنع بلاطات الإنترلوك التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والواقع في المنطقة الصناعية بالعلاقي، وذلك للوقوف على إمكانيات المصنع ووضع خطة تشغيل عاجلة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من قدراته الإنتاجية.

وخلال الجولة، شدد محافظ أسوان على ضرورة رفع كفاءة التشغيل داخل المصنع لتصل إلى 100% في أقرب وقت، من خلال العمل الفوري على تشغيله بكامل طاقته، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتوفير منتجات متنوعة من بلاطات الإنترلوك بمواصفات وجودة عالية، وبأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلي.

وأكد أن تشغيل المصنع بكفاءة كاملة يدعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل داخل المحافظة، إلى جانب مشروعات الإسكان ورصف الطرق، مشيرًا إلى أهمية توجيه الإنتاج لخدمة هذه المشروعات الحيوية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويعزز من فرص التنمية.

وفي السياق ذاته، كلف المحافظ أحمد صلاح الدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بإعداد خطة عمل عاجلة بالتنسيق مع إدارة المصنع، تتضمن حصرًا دقيقًا للاحتياجات اللازمة لتشغيله بكفاءة، سواء من حيث العمالة أو التمويل أو المواد الخام، بالإضافة إلى وضع برنامج لصيانة ورفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية.

كما وجه بضرورة استغلال المساحات غير المستغلة في محيط المصنع، خاصة المناطق الخلفية، لإضافة خطوط إنتاج جديدة، بما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة للشباب، فضلًا عن تلبية الطلب المتزايد على منتجات الإنترلوك داخل المحافظة.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجهات محافظة أسوان لتعزيز التصنيع المحلي، ودعم المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير احتياجات المشروعات القومية والخدمية بالمحافظة.

