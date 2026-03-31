ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر الارتفاع بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 31-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب؟

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم بنحو 130 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلي، إلى جانب ارتفاع السعر العالمي للأوقية، حيث يظل الذهب مرتبطًا بشكل مباشر بسعر صرف العملة الأجنبية. كما ساهم استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا وزيادة توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في دعم هذا الارتفاع، خاصة في ظل الضغوط التضخمية وتقلبات الأسواق.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4786 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6154 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7180 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8205 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57440 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 255175 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 410250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.52% إلى نحو 4622 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.