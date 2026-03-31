بيان هام من البورصة المصرية لضوابط العمل عن بُعد خلال أبريل

كتب : ميريت نادي

05:04 م 31/03/2026

نظمت البورصة المصرية الضوابط التنظيمية لعمل الشركات الأعضاء بنظام "العمل عن بُعد"، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026.
جاء ذلك، في إطار تعزيز قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على دعم استمرارية وكفاءة عمل سوق المال المصري في مواجهة المتغيرات الإقليمية الراهنة.

مواعيد جلسات التداول بالبورصة

وأكدت البورصة المصرية، في بيان رسمي لها، على أن جلسات التداول ستُعقد في مواعيدها الرسمية المعتادة دون أي تغيير، مع استمرار عمل كافة أنظمة التداول والرقابة بكامل كفاءتها.

كما تلتزم شركات السمسرة بضمان تنفيذ أوامر العملاء (بيعاً وشراءً) عبر النظم الإلكترونية بنفس مستوى السرعة والدقة المعتمد، بحسب البيان.

وأكدت البورصة المصرية على ضرورة الالتزام الكامل بكافة قواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها، مع ضمان توثيق جميع الأوامر المنفذة بنظام "العمل عن بُعد" وفقاً للأطر القانونية والرقابية المعتمدة.

حرص البورصة على تطبيق الضوابط للحفاظ علي استقرار السوق

وأكدت إدارة البورصة المصرية استمرارها في متابعة تطبيق هذه الضوابط، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وكفاءة عملياته، وتعزيز ثقة المتعاملين في منظومة سوق رأس المال المصري.

وشددت على، ضرورة اتخاذ ما يلزم لضمان تقديم كافة الخدمات دون انقطاع، وتشغيل الأنشطة بشكل كامل، مع تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، وضمان جاهزية الشركات والجهات الرئيسية لمتابعة سير العمل والحفاظ على كفاءة الأداء المؤسسي.

