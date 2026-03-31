قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، لافتًا إلى أنه بإمكان الدول الأخرى إعادة فتح مضيق هرمز بنفسها.

وأضاف ترامب في تصريحات لنيويورك بوست، أن الولايات المتحدة تدمر إيران تدميرا كاملا لكن أمامها المزيد من العمل لإيقاف أي هجوم.

وأكد ترامب، أن القوات الأمريكية دمرت إيران ولم يعد لديها أي قوة، قائلا: "على الدول التي تستخدم مضيق هرمز أن تذهب وتفتحه".

وأشار ترامب إلى أن مهمته الوحيدة كانت التأكد من عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، مؤكدًا أنه عندما تغادر القوات الأمريكية سيفتح مضيق هرمز تلقائيا.

وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة تسلب إيران قدراتها النووية، مؤكدًا أن القوات الأمريكية حققت تغييرا في النظام الإيراني وتتعامل الآن مع مجموعة أكثر عقلانية.