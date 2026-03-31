قررت عزة فتحي، مدير إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، استبعاد مدير إحدى مدارس المرحلة الابتدائية بالإدارة وتكليف مدير بديل، بالإضافة إلى تحويل مسؤول الأمن والإشراف ومعلم الفصل إلى الشئون القانونية، بعد تعرض تلميذ بالصف الأول الابتدائي لاحتمالية السقوط من شرفة الفصل بالطابق الثاني.

تحرك الإدارة الفوري

وأوضحت مدير الإدارة أنه لا تهاون مع أي تقصير، مشيرة إلى أنه أثناء جولة متابعة سير العملية التعليمية ورد لها بلاغ بالواقعة، فتوجهت فورًا إلى المدرسة وتم استدعاء لجنة متابعة من الإدارة والشئون القانونية.

ضمان سلامة الطلاب واستقرار العملية التعليمية

وأكدت عزة فتحي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الفورية للتحقيق ومحاسبة المسؤولين، وذلك لضمان سلامة الطلاب واستقرار العملية التعليمية داخل المدرسة، مشددة على أن حماية الطلاب وأمنهم يمثل أولوية قصوى للإدارة التعليمية.