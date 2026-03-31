إنقاذ تلميذ من السقوط بمدرسة في القليوبية وإحالة طاقم الإشراف للتحقيق

كتب : أسامة علاء الدين

04:44 م 31/03/2026

مديرية تعليم القليوبية

قررت عزة فتحي، مدير إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، استبعاد مدير إحدى مدارس المرحلة الابتدائية بالإدارة وتكليف مدير بديل، بالإضافة إلى تحويل مسؤول الأمن والإشراف ومعلم الفصل إلى الشئون القانونية، بعد تعرض تلميذ بالصف الأول الابتدائي لاحتمالية السقوط من شرفة الفصل بالطابق الثاني.

تحرك الإدارة الفوري

وأوضحت مدير الإدارة أنه لا تهاون مع أي تقصير، مشيرة إلى أنه أثناء جولة متابعة سير العملية التعليمية ورد لها بلاغ بالواقعة، فتوجهت فورًا إلى المدرسة وتم استدعاء لجنة متابعة من الإدارة والشئون القانونية.

ضمان سلامة الطلاب واستقرار العملية التعليمية

وأكدت عزة فتحي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الفورية للتحقيق ومحاسبة المسؤولين، وذلك لضمان سلامة الطلاب واستقرار العملية التعليمية داخل المدرسة، مشددة على أن حماية الطلاب وأمنهم يمثل أولوية قصوى للإدارة التعليمية.

مديرية تعليم القليوبية إدارة الخصوص التعليمية القليوبية استبعاد مدير مدرسة التحقيق مع المعلمين سلامة الطلاب مدارس المرحلة الابتدائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ميسي هنا".. مفوض الدوري الأمريكي يرد على ابراهيم حسن بشأن محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"ميسي هنا".. مفوض الدوري الأمريكي يرد على ابراهيم حسن بشأن محمد صلاح
مصدر بالتعليم: حسم مصير تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس خلال ساعات
مدارس

مصدر بالتعليم: حسم مصير تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس خلال ساعات
ليست القهوة وحدها.. مشروبات طبيعية تمنحك طاقة دون توتر
نصائح طبية

ليست القهوة وحدها.. مشروبات طبيعية تمنحك طاقة دون توتر
التذكرة الأخيرة.. رحلة في ذاكرة "ترام الرمل" قبل التطوير
حكايات الناس

التذكرة الأخيرة.. رحلة في ذاكرة "ترام الرمل" قبل التطوير
قطر ترفع سعر بنزين 95 بنسبة 8% وتبقي على باقي الأسعار دون تغيير
شئون عربية و دولية

قطر ترفع سعر بنزين 95 بنسبة 8% وتبقي على باقي الأسعار دون تغيير

الحكومة تتقشف وترشد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات وتستثني الرواتب
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
الأرصاد تكشف موعد ذروة الطقس السيئ