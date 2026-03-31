أعلنت وزارة التربية والتعليم، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 01 أبريل 2026، في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووفق بيان رسمي، أشارت الوزارة إلى توقعات الأرصاد كشفت عن تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن قرارها يأتي حرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات.

وشددت على مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس لاتخاذ القرار المناسب.