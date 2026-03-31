أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء، إقالة مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب جولة ميدانية كشفت عن مخالفات جسيمة وسوء إدارة داخل مجزر العامرية الآلي، مشيرة إلى أن القرار جاء بالتنسيق الفوري مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

رصد مخالفات جسيمة وتحديات بيئية

كشفت الجولة التي رافقها فيها المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، عن تراجع حاد في كفاءة المجزر الذي يمتد على مساحة 12 فدانًا، ويُعد ثاني أكبر مجزر على مستوى الجمهورية بعد مجزر البساتين.

ورصدت الوزيرة تعطلًا فنيًا في خطوط الذبح الآلية، ومشكلات مزمنة في الصرف الصحي والمياه الجوفية، بالإضافة إلى توقف محطة المعالجة بالكامل وإهمال البنية التحتية، مما دفع الوزيرة للمطالبة بحل جذري وفوري لهذه الأزمات للحفاظ على الصحة العامة.



خطة التطوير واستدامة التشغيل

ووجهت الدكتورة منال عوض بتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الوزارة والمحافظة والجهات المعنية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة، مشددة على ضرورة عودة المجزر للعمل بكفاءة كاملة خلال العام الجاري.

وأوضحت أن المجزر يضم خطين لذبح المواشي وخطًا للأغنام، ووحدة تدوير مخلفات بطاقة تصل إلى 20 رأسًا في الساعة، وبإجمالي مذبوحات سنوية تقدر بـ 35 ألف رأس، مما يستوجب الالتزام بأحدث المواصفات الفنية والاشتراطات الصحية.

مشاركة القطاع الخاص والاستثمار

وفي إطار المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية، وجهت الوزيرة بدراسة طرح مجزر العامرية أمام المستثمرين وشركات القطاع الخاص، لضمان استدامة التشغيل والحفاظ على الاستثمارات التي سيتم ضخها.

وأكد المحافظ المهندس أيمن عطية أن المجزر يمثل ركيزة أساسية لمنظومة الإدارة البيئية ويخدم مناطق العامرية وبرج العرب والعجمي، مشيرًا إلى استمرار التنسيق لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توسعات جديدة وتطوير مجزر أبو قير

واختتمت الوزيرة جولتها بالتنسيق مع المحافظة لتحديد مواقع جديدة لإنشاء مجازر إضافية تلبي احتياجات الإسكندرية، مع البدء في دراسة تطوير ورفع كفاءة المجزر "نصف الآلي" بمنطقة أبوقير.

شارك في الجولة الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشئون المجازر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.