أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، جولة تفقدية اليوم الثلاثاء شملت 3 مدارس بقرية بني مر التابعة لإدارة الفتح التعليمية، لمتابعة تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب ضعاف المستوى.

جاءت الجولة تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ أسيوط اللواء محمد علوان بتكثيف المتابعات الميدانية. رافقه خلال الجولة أحمد عبده مدير الإدارة، والدكتور صلاح عبد الباسط وكيل الإدارة.

زيارة مدرسة بني مر الإعدادية بنات وتقييم الأنشطة

بدأ وكيل الوزارة جولته بمدرسة بني مر الإعدادية بنات، التي تضم 15 فصلًا دراسيًا، حيث تفقد عددًا من الفصول وغرف الأنشطة والمعرض الشامل. وأشاد بما قدمته الطالبات من أعمال فنية ومشغولات يدوية ضمن الأنشطة المدرسية.

متابعة البرامج العلاجية بمدرسة بني مر الابتدائية الجديدة

كما واصل دسوقي جولته بمدرسة بني مر الابتدائية الجديدة المكونة من 6 فصول، حيث تابع تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف، وأجرى بنفسه اختبارات في مهارات القراءة والكتابة للطلاب. وأثنى على انتظام الحضور ومستوى الطلاب الدراسي.

توعية طلاب الثانوي بنظام البكالوريا بمدرسة جمال عبد الناصر

ثم تفقد وكيل الوزارة سير الدراسة بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين، والتي تضم 21 فصلًا، وناقش طلاب الصف الأول الثانوي حول أهمية اختيار المسار الدراسي في نظام البكالوريا وفقًا لميولهم وتفوقهم. ووجّه بتكثيف التوعية وترك الحرية للطلاب لتحديد المسار المناسب والتسجيل عبر موقع الوزارة.

متابعة انتظام الدراسة بجميع المراحل داخل الفصول

واطمأن وكيل الوزارة خلال جولته على انتظام العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، من خلال حضور بعض الحصص والاستماع لشرح المعلمين ومتابعة مستوى الطلاب. كما شدد على الالتزام بسجلات الدرجات والتقييمات الأسبوعية والسلوك والمواظبة، وتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي.

متابعة أعمال التجميل والتشجير داخل المدارس

كما شملت الجولة متابعة أعمال التجميل والتشجير داخل المدارس، وزراعة الأشجار المثمرة ضمن جهود تحسين البيئة التعليمية وتوفير مناخ مناسب للطلاب.