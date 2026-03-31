أحال الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مديري مدرستين بإدارة طوخ التعليمية للتحقيق العاجل، في خطوة حازمة لفرض الانضباط داخل المنظومة التعليمية.

رعاية الجهات العليا

جاء ذلك تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ومعالي محافظ القليوبية، الدكتور حسام الدين عبدالفتاح، ووفقًا لتقارير لجان المتابعة الميدانية والجولات المفاجئة التي أجراها مدير المديرية، والتي كشفت عن مخالفات وتقصير في أداء الواجبات التعليمية والإدارية.

تفاصيل التحقيقات

تم إحالة مدير مدرسة طوخ الثانوية الصناعية العسكرية لرصد مخالفات تتعلق بضوابط العمل الإداري وتدني مستويات الانضباط داخل الورش والفصول، كما أُحيل مدير مدرسة الشهيد اللواء ياسر عصر للتعليم الأساسي لعدم الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية والتقصير في متابعة نسب حضور الطلاب والمعلمين وسجلات الأنشطة.

سلسلة إجراءات تصحيحية

أكد الدكتور ياسر محمود أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من القرارات التصحيحية التي شملت استبعاد قيادات مدرسية أخرى ثبت تقصيرها في أداء واجباتها، مشددًا على أن الميدان لا يقبل التهاون في حقوق الطلاب أو تجاوز القواعد المنظمة للعمل.

وأوضح أن المعايير الحقيقية للتقييم تعتمد على ما يُرصد على أرض الواقع في طابور الصباح والفصول الدراسية، وأن الالتزام بالقرارات الوزارية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل الغياب الإلكتروني، أمر غير قابل للنقاش.

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة هيبة المدرسة وضمان بيئة آمنة ومنضبطة تليق بتطلعات أولياء الأمور ومستقبل الأجيال، مؤكدًا أن المسؤولية التعليمية أمانة وطنية لا تحتمل أنصاف الحلول.