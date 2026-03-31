شهدت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، انتعاشة سياحية ملموسة، عقب استقبالاها لأفواجًا سياحية متعددة الجنسيات.

وشملت الوفود زائرين من دول: ألمانيا، أستراليا، إيطاليا، إنجلترا، الدنمارك وسويسرا، وذلك في إطار تنامي حركة السياحة الوافدة للمحافظة وما تشهده من اهتمام متزايد على خريطة السياحة الثقافية.

وحرصت الوفود على زيارة المعالم التاريخية والتعرف على ما تزخر به المنيا من مقومات سياحية فريدة تعكس عمق الحضارة المصرية القديمة في مناطق تونا الجبل وتل العمارنة وبني حسن، إلى جانب الاستمتاع بتجربة سياحية متنوعة تجمع بين التاريخ والطبيعة.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن توافد أفواج سياحية من جنسيات مختلفة يعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها المحافظة كمقصد سياحي واعد، مشيرًا إلى أن المنيا تمتلك ثراءً أثريًا وحضاريًا فريدًا يجعلها واحدة من أهم محطات السياحة الثقافية في مصر.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تطوير الخدمات السياحية ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الأثرية، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متميزة وآمنة للزائرين، لافتًا إلى استمرار جهود الترويج للمحافظة على المستويين المحلي والدولي لجذب المزيد من السائحين.