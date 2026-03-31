ليست القهوة وحدها.. مشروبات طبيعية تمنحك طاقة دون توتر

كتب : أحمد الضبع

02:00 م 31/03/2026

شرب الشاي

في ظل الاعتماد المتزايد على القهوة كمصدر سريع للنشاط، يبحث كثيرون عن بدائل طبيعية تمنح الجسم طاقة دون التسبب في القلق أو اضطرابات النوم، خاصة مع الإفراط في استهلاك الكافيين.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن الجسم يمكنه الحصول على طاقة مستدامة من خلال مشروبات طبيعية تدعم الترطيب وتعزز التوازن الغذائي، دون التأثيرات الجانبية المرتبطة بالكافيين.

ماذا يحدث لجسمك بعد شرب الماء؟


وأوضح "صلاح" في تصريحات لمصراوي، أن الماء يأتي في مقدمة هذه المشروبات، إذ إن الجفاف لو كان بسيطا يؤدي إلى الشعور بالإرهاق وضعف التركيز، لافتا إلى أن شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم يحسن الأداء الذهني والبدني.

وأضاف أن ماء الليمون يعد خيارا مناسبا لبداية اليوم، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية بشكل تدريجي، دون التسبب في توتر أو تسارع ضربات القلب.

ما فوائد الشاي الأخضر؟

وأشار إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة معتدلة من الكافيين إلى جانب مركبات مضادة للأكسدة، ما يمنح طاقة متوازنة مع تأثير مهدئ نسبيا مقارنة بالقهوة.

كما لفت إلى أهمية مشروبات الأعشاب مثل النعناع والزنجبيل، التي تساهم في تحسين الهضم وتنشيط الجسم بشكل طبيعي، خاصة عند تناولها دافئة.

وأكد أخصائي التغذية العلاجية أن العصائر الطبيعية الطازجة، مثل عصير البرتقال أو الجوافة، تمد الجسم بالسكريات الطبيعية والفيتامينات، ما ينعكس على مستوى النشاط دون ارتفاع مفاجئ يعقبه هبوط سريع.

وشدد على ضرورة تجنب المشروبات الغنية بالسكريات المضافة أو المنبهات الصناعية، لأنها تمنح طاقة مؤقتة يعقبها شعور بالإجهاد، مؤكدا أن التوازن في اختيار المشروبات هو الأساس للحفاظ على نشاط مستقر طوال اليوم.

اقرأ أيضًا:

هل يمكن للشاي محاربة الاكتئاب؟

عدد أكواب الشاي المفيدة للجسم.. احذر الإفراط

جمال شعبان يكشف مفاجأة لعشاق الشاي.. 6 فوائد صحية مذهلة

الشاي السكر صحة

فيديو قد يعجبك



