أجرى اللواء اسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بوادي فيران التابع لمدينة أبورديس، لمتابعة مشروعات الحماية من أخطار السيول بالمنطقة، والوقوف على كميات المياه التي جرى حصادها جراء السيول التي ضربت المحافظة خلال الفترة الماضية.

جهود الدولة في منظومة الحماية من أخطار السيول

وأثنى المحافظ على جهود الدولة واستراتيجيتها فى بناء منظومة حماية متطورة للحد من اخطار السيول بالمحافظة، مشيرا إلى أن منشأت الحماية أثبتت نجاحها وفاعليتها خلال العواصف التى تعرضت لها محافظة جنوب سيناء يومى 22 و 23 مارس الجاري

بمنشأت سانت كاترين و وادى فيران بابورديس، وسدود سعال والنصب الأعلى وزغرة الأعلى والذى تبدأ منابعهم من سانت كاترين ويصبوا على حوض وادى دهب بمدينه دهب، لتتعدى كميات المياه التي جرى تخزينها 2,75 مليون متر مكعب من المياه.

بتفقد سد وادى سيلاف



كما قام المحافظ جنوب سيناء بتفقد سد وادى سيلاف رقم 1، لمتابعة حالتة الفنية، والذى كان له دور فى حماية وادى فيران فى العاصفة الأخيرة التى تعرضت لها المنطقة يوم 23 مارس، حيث حصد ما يقرب من مليون متر مكعب من المياه.

وكان قد جرى تنفيذ 5 سدود على أودية "سيلاف، الأخضر"، وحاجز توجيه بوادي سيل العمليات، بهدف حماية منطقة فيران وطريق أبورديس سانت كاترين، وخط مياه غرب النفق سانت كاترين، والتجمعات البدوية، وقرية فيران من أخطار السيول.

تفقد منظومة الحماية من أخطار السيول بمدينه سانت كاترين

كما تفقد المحافظ، منظومة الحماية من أخطار السيول بمدينه سانت كاترين، بالمرور على بحيرة رقم 1، وبحيرة رقم 2، بعد تعرضهم لعاصفتي 22 و25 مارس، وحصاد ما يقرب من 650 ألف متر مكعب من المياه فى البحيرات، والاستمتاع إلى دورهم فى حماية مدينة سانت كاترين من السيول المدمرة، ومنشأت المدينة الحيوية والاستراتيجية،

وذلك فى ظل قيام وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ مجموعه من الأعمال الصناعية بمحيط المدينة، والتي تمثلت فى تنفيذ 2 بحيرة صناعية وسد على وادى الاسباعية، والذى حصد ما يقرب من 150ألف متر مكعب، و 242 بحيرة جبلية، وحصادهم ما يقرب من 500 ألف متر مكعب من المياه خلال العواصف الممطرة الأخيرة.

الهدف من مشروعات الحماية

كما جرى تنفيذ هذه الأعمال بهدف حصاد وحماية مدينة سانت كاترين، وتغذية الخزان الجوفي السطحى، والمساعدة فى التنمية المستدامة بالمدينة.