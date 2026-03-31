صرّح متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أن قرار إسرائيل بتمرير قانون يجعل حكم الإعدام شنقًا هو الحكم الافتراضي للفلسطينيين المدانين في المحاكم العسكرية بهجمات مميتة "مثير جدًا للقلق".

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي: "هذه خطوة واضحة إلى الوراء. ندعو إسرائيل للالتزام بموقفها المبدئي السابق، وواجبها بموجب القانون الدولي، والتزامها بالمبادئ الديمقراطية".

وأشار إلى أنه لا يمكنه التكهن بأي خطوات قد تتخذها المفوضية الأوروبية ردًا على هذه الخطوة الإسرائيلية.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر يوم الإثنين، قانونًا يجعل حكم الإعدام شنقًا هو الحكم الافتراضي للفلسطينيين المدانين في المحاكم العسكرية بهجمات مميتة، وذلك لتلبية وعد قدمه حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف.