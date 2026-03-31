أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبًا شديدًا بعد إبلاغه بأن إسرائيل استهدفت محطة لتحلية المياه داخل إيران خلال الأسابيع الماضية.

ترامب غاضب بسبب استهداف إسرائيل لمحطة التحلية

وأوضح المسؤول، وفقًا للموقع، أن ترامب أعرب عن استيائه من الهجوم الذي نفذته إسرائيل ضد محطة التحلية، في إشارة إلى وجود توتر في التنسيق بين واشنطن وتل أبيب بشأن طبيعة الأهداف التي يتم استهدافها ضمن المواجهة مع طهران، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما ورد في التقرير.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن في وقت سابق أن منشأة لتحلية المياه تقع في جزيرة قشم تعرضت لهجوم، معتبراً أن ذلك يمثل استهدافًا للبنية التحتية المدنية، وتقع جزيرة قشم في موقع استراتيجي عند مضيق هرمز، وتضم منشآت حيوية مرتبطة بالطاقة والمياه، ما يجعل أي استهداف لها ذا تداعيات إقليمية محتملة.

الضربات الجوية وسيلة ضغط لدفع إيران إلى التفاوض

وفي السياق ذاته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الضربات الجوية تُستخدم كوسيلة ضغط لدفع إيران إلى التفاوض، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني من ضغوط كبيرة، وأن استمرار الضربات قد يؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل الكهرباء والمياه.

وأشار المسؤول إلى أن التوصل إلى تسوية يتطلب تنازلات من جميع الأطراف، مؤكداً أن هناك الكثير مما يمكن أن تخسره طهران في حال عدم الوصول إلى حل وسط.