"أحمق أم واثق؟".. طارق الشناوي يعلق على تغيير مطرب الأوبرا كلمات "لست قلبي"

كتب : مصطفى حمزة

01:18 م 31/03/2026

حرص الناقد الفني طارق الشناوي على توضيح موقفه من قيام أحمد عفت، المطرب بدار الأوبرا، بتعديل كلمات الأغنية الشهيرة "لست قلبي"، في حفل أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا بمناسبة ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ.

وشهد الحفل الذي أقيم يوم الأحد الماضي، قيام المطرب بتقديم "لست قلبي" بعد تغيير كلمات أغنية عبد الحليم حافظ الشهيرة من "قَدَرٌ أحمقُ الخُطى" إلى "قَدَرٌ واثقُ الخُطى".

وتحدث مصدر في دار الأوبرا، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، موضحاً أن المطرب أحمد عفت، الشهير بلقب "عندليب الأوبرا"، هو من قدم الأغنية في الحفل، مؤكداً أن تعديل هذه الجملة يتم في حفلات الأوبرا منذ سنوات طويلة تصل إلى 20 عاماً، ولا تعد الواقعة الأولى.

ورد الناقد الفني طارق الشناوي على سؤال "مصراوي" بشأن ما حدث في حفل ذكرى عبدالحليم حافظ، وما قام به مطرب الأوبرا من تعديل الكلمات في قصيدة "لست قلبي" التي كتبها الشاعر الراحل كامل الشناوي "عم طارق".

وأجاب: "ما يحدث عبث لا يليق، وللأسف بالفعل يقوم مطربو الأوبرا منذ سنوات بهذا التعديل المخل، وأوجه نداءً إلى كل الفرق التراثية وإلى دار الأوبرا: لا تعبثوا بتراثنا الغنائي، قدموا القصيدة دون حذف، وأعيدوا الكلمة من أحكم (أو واثق) إلى أصلها أحمق".

يذكر أن الكاتب خالد منتصر شن هجوماً ضد مطرب الأوبرا عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "قرر المطرب في ذكرى عبد الحليم وداخل دار الأوبرا المصرية، أن يغسل ذنوب عبد الحليم وينقله من جهنم إلى الجنة".

وتابع خالد منتصر: "أصدر فرماناً من دماغه بتغيير كلمات أغنية (لست قلبي) لكامل الشناوي من (قدر أحمق الخطى) إلى (قدر واثق الخطى)؛ لأن ما يصحش الشعب المتدين بطبعه يردد كلمات الشاعر كامل الشناوي الأزهري، ويغني بكفريات عبد الحليم على الملأ، فقرر أن يتوضأ على جثة الاثنين، ويطهرهما من رجس الشيطان، ويحول الأوبرا إلى حلقة ذكر، وجمهور عبد الحليم حافظ إلى جمهور عبد الحميد كشك".

