بعد رفضها مرور القاذفات الأمريكية.. أول تعليق من إيطاليا على علاقتها بواشنطن

كتب : وكالات

02:27 م 31/03/2026

جورجيا ميلوني

قالت الحكومة الإيطالية اليوم السبت، إن علاقتها بالولايات المتحدة "متينة وقائمة على تعاون كامل وأمين"، وذلك بعد التقارير التي أشارت إلى أنها رفضت استخدام قاعدة في صقلية للطائرات الأمريكية المتجهة إلى الشرق الأوسط.

وأوضحت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في بيان أن إيطاليا تتصرف "بما يتوافق تمامًا مع الاتفاقيات الدولية القائمة وتوجيهات الحكومة المعبر عنها في البرلمان".

وأضاف البيان، أن كل طلب لاستخدام القواعد العسكرية الإيطالية يُدرس على أساس كل حالة على حدة، وفقًا للإجراءات المعمول بها منذ فترة طويلة.

وذكرت الحكومة أيضًا أنه "لم يتم تسجيل أي مشاكل أو توترات مع الشركاء الدوليين".

رفض السماح بمرور القاذفات

وفي وقت سابق السبت، رفضت إيطاليا السماح للقاذفات الأمريكية المتجهة إلى الشرق الأوسط باستخدام قاعدة جوية في صقلية، وقال مسؤول إيطالي في حديثه لوول ستريت جورنال إن الرفض جاء نتيجة عدم طلب إذن مسبق من إيطاليا لاستخدام القواعد الجوية في البلاد للقيام بالهجمات.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، يجب على الحكومة الإيطالية بدورها الحصول على موافقة البرلمان. ولم يُقدَّم أي طلب من هذا النوع في هذه الحالة، بحسب المسؤول. ونتيجة لذلك، رفض وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، السماح للقاذفات بالهبوط.

