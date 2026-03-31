إيران تتهم أمريكا وإسرائيل باستهداف جزيرة قشم في مضيق هرمز

كتب : وكالات

02:14 م 31/03/2026

إيران

اتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجوم على رصيف إيراني في جزيرة قشم، الواقعة في مضيق هرمز.


ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلا عن مكتب محافظ هرمزكان: " لم يُصَب أي مواطن أو موظف في الهجوم على رصيف بهمن الواقع في الجانب الشرقي من الجزيرة".


تجعل المكانة الاستراتيجية لجزيرة قشم منها هدفًا محتملاً للهجمات الأمريكية، بحسب محللين عسكريين. فموقع الجزيرة عند مدخل المضيق يمنح طهران السيطرة على حركة السفن عبر هذا الممر المائي الحيوي.


كما تستضيف الجزيرة محطة تحلية كبيرة سبق لإيران أن اتهمت الولايات المتحدة بشن هجمات عليها، وهو ما نفته واشنطن.


ولم يصدر أي تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على القوات الأمريكية في المنطقة بشأن تفاصيل الهجوم.

مضيق هرمز إيران وأمريكا حرب إيران

تحول نوعي.. لماذا يسعى ترامب لإنهاء حرب إيران دون فتح مضيق هرمز؟
تحول نوعي.. لماذا يسعى ترامب لإنهاء حرب إيران دون فتح مضيق هرمز؟
كيف تتخلص من نزلات البرد دون أدوية؟
كيف تتخلص من نزلات البرد دون أدوية؟
هل الحروب الحالية من علامات الساعة؟.. أمين الفتوى يرد
هل الحروب الحالية من علامات الساعة؟.. أمين الفتوى يرد
كابوس الثانوية.. كيف أوقع رجل أعمال شهير "طلاب سودانين" في فخ النصب؟
كابوس الثانوية.. كيف أوقع رجل أعمال شهير "طلاب سودانين" في فخ النصب؟
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟

حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة