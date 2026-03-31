اتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجوم على رصيف إيراني في جزيرة قشم، الواقعة في مضيق هرمز.



ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلا عن مكتب محافظ هرمزكان: " لم يُصَب أي مواطن أو موظف في الهجوم على رصيف بهمن الواقع في الجانب الشرقي من الجزيرة".



تجعل المكانة الاستراتيجية لجزيرة قشم منها هدفًا محتملاً للهجمات الأمريكية، بحسب محللين عسكريين. فموقع الجزيرة عند مدخل المضيق يمنح طهران السيطرة على حركة السفن عبر هذا الممر المائي الحيوي.



كما تستضيف الجزيرة محطة تحلية كبيرة سبق لإيران أن اتهمت الولايات المتحدة بشن هجمات عليها، وهو ما نفته واشنطن.



ولم يصدر أي تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على القوات الأمريكية في المنطقة بشأن تفاصيل الهجوم.