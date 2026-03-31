قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، لمصراوي، إن شركة موندليز العالمية، رفعت أسعار بعض منتجاتها مثل الشيكولاتة "كادبوري" بين 5 جنيهات و10 جنيهات للقطعة الواحدة، اعتبارا من اليوم بالسوق المحلي.

قائمة أسعار شيكولاتة كادبوري الجديدة:

ووفقا لقائمة أسعار الشركة الجديدة التي حصل مصراوي على نسخة، فإن سعر شوكولاتة كادبوري (سادة - بندق - لوز) وزن 160 جرام ارتفع إلى 160 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

وسعر شوكولاتة كادبوري (توفي كراميل - بندق) وزن 105 جرام ارتفع إلى 130 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

وسعر شوكولاتة أوريو 95 جرام ارتفع إلى 100 جنيه، بزيادة 10 جنيهات.

وسعر شوكولاتة "مارفيلوس" 90 جرام ارتفع إلى 100 جنيه بزيادة 10 جنيهات.

وسعر شوكولاتة شوكو بندق - بابلي 85 جرام ارتفع إلى 100 جنيه بزيادة 10 جنيهات.

سعر شوكولاتة كادبوري كبير (سادة - بندق) وزن 50 جرام ارتفع إلى 65 جنيها بزيادة 5 جنيهات.

وسعر شوكولاتة "مورو" وزن 50 جرام ارتفع إلى 25 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

وسعر شوكولاتة "مورو" وزن 40 جرام ارتفع إلى 20 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

وسعر شوكولاتة "بابلي" ساده، وزن 40 جم ارتفع إلى 45 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.



سعر شوكولاتة أوريو 35 جرام ارتفع إلى 40 جنيها بزيادة 5 جنيهات.