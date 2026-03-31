أكد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، الثلاثاء، أن القوات الأمريكية قامت بإغراق البحرية الإيرانية وتدمير قدراتها، مشيراً إلى أن الضربات الأمريكية في العمق الإيراني تتم بقوة واستمرارية.

وأضاف هيجسيث خلال إحاطة صحفية حول الحرب مع إيران: "الأيام المقبلة في طهران ستكون حاسمة، لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف".

ترامب مستعد لاتفاق مع طهران

وتابع الوزير: "زرت الشرق الأوسط يوم السبت والتقيت بالقوات الأمريكية المتمركزة هناك"، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإبرام اتفاق مع إيران، مضيفاً: "إذا كانت إيران حكيمة، فسوف تُبرم اتفاقاً".

وأوضح هيجسيث أن الحرية التي منحها لهم الرئيس الأمريكي عززت قدرتهم النارية، قائلاً: "قوتنا النارية تزداد بينما قوة إيران في ضعف. يطلقون الصواريخ ونحن نسقطها، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أطلقت إيران أقل عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة منذ بداية الحرب".

كما أشار الوزير إلى أن المعلومات الاستخباراتية من القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن الضربات الأمريكية تُثبط معنويات القوات الإيرانية، ما يؤدي إلى حالات هروب واسعة، ونقص في عدد الجنود، وإحباط بين كبار قادة الجيش.