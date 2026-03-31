رئيس "التأمين الصحي": نقدم خدمات لـ69 مليون مواطن

كتب : نشأت حمدي

02:57 م 31/03/2026

قال أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الهيئة تقدم خدماتها لما يقرب من 69 مليون مواطن، مشيرًا إلى التحديات المالية الكبيرة التي تواجه المنظومة لضمان تقديم خدمات صحية تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار الدكتور وهبة محمد، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2024/2025 قد تم إغلاقه، حيث بلغ إجمالي الربط الأساسي 15 مليار جنيه، مع تعديلات إضافية بقيمة 7 مليارات جنيه خلال العام، ليصبح المنصرف الفعلي مطابقًا للربط المعدل بنسبة تنفيذ 100٪.

وأكد الدكتور وهبة، تطبيق الحد الأدنى للأجور بين موظفي الهيئة، والذين يبلغ عددهم 70 ألف موظف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، إلى جانب الحساب الختامي لموازنتي هيئتي "التأمين الصحي" و"الرعاية الصحية" للعام المالي 2024- 2025.

مجلس النواب الحد الأدنى للأجور الحساب الختامي وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك



تنبؤات جديدة بشأن الطقس السيئ.. سحب رعدية وأماكن سقوط الأمطار
أخبار مصر

تنبؤات جديدة بشأن الطقس السيئ.. سحب رعدية وأماكن سقوط الأمطار
إيران تحذر تركيا من تصديق الشائعات حول إطلاق صواريخ على أنقرة
شئون عربية و دولية

إيران تحذر تركيا من تصديق الشائعات حول إطلاق صواريخ على أنقرة
هل يتم استثناء مباريات الدوري المسائية من قرار الإغلاق؟
رياضة محلية

هل يتم استثناء مباريات الدوري المسائية من قرار الإغلاق؟
باستثناء الرواتب.. الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات
أخبار مصر

باستثناء الرواتب.. الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات
كابوس الثانوية.. كيف أوقع رجل أعمال شهير "طلاب سودانين" في فخ النصب؟
حوادث وقضايا

كابوس الثانوية.. كيف أوقع رجل أعمال شهير "طلاب سودانين" في فخ النصب؟

الحكومة تتقشف وترشد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات وتستثني الرواتب
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
الأرصاد تكشف موعد ذروة الطقس السيئ