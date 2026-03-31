قال أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الهيئة تقدم خدماتها لما يقرب من 69 مليون مواطن، مشيرًا إلى التحديات المالية الكبيرة التي تواجه المنظومة لضمان تقديم خدمات صحية تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار الدكتور وهبة محمد، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2024/2025 قد تم إغلاقه، حيث بلغ إجمالي الربط الأساسي 15 مليار جنيه، مع تعديلات إضافية بقيمة 7 مليارات جنيه خلال العام، ليصبح المنصرف الفعلي مطابقًا للربط المعدل بنسبة تنفيذ 100٪.

وأكد الدكتور وهبة، تطبيق الحد الأدنى للأجور بين موظفي الهيئة، والذين يبلغ عددهم 70 ألف موظف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، إلى جانب الحساب الختامي لموازنتي هيئتي "التأمين الصحي" و"الرعاية الصحية" للعام المالي 2024- 2025.