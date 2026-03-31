مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

باراجواي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
20:45

بولندا

إعلان

تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟

كتب : محمد عبد الهادي

02:18 م 31/03/2026 تعديل في 02:21 م

مع إعلان رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بدأت التكهنات مبكرًا حول وجهته الجديدة المقبلة، وسط أنباء عن انتقاله للدوري السعودي أو الأمريكي أو الإسباني.

موقف ريال مدريد من التعاقد مع محمد صلاح

أفاد موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن ريال مدريد لا يبدي أي اهتمام بضم النجم المصري محمد صلاح، رغم كونه لاعبًا حرًا في الميركاتو الصيفي.

وأشار التقرير أن صلاح عرض في وقت سابق على ريال مدريد، ولكنه لم يبدِ حينها أي اهتمام للتعاقد معه، وبالتالي لن يلعب في صفوفه الفترة المقبلة نظرًا لعدم الاهتمام بضمه.

وبرر التقرير سر عدم اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع النجم المصري، أن خطة النادي الاستثمارية تقوم على التعاقد مع لاعبين صغار السن، وعلى الرغم من إمكانية الدولي المصري إلأ أنه لا يتوافق مع السياسة المتبعة.

ليست القهوة وحدها.. مشروبات طبيعية تمنحك طاقة دون توتر
"مفيش مسائي"..الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي 2027 ومواعيد الامتحانات
كواليس اللحظات الأخيرة.. الداخلية تكشف سر وفاة صانعة محتوى في الهرم
لأول مرة.. "الأوقاف" تسمح للسيدات بالتحكيم في مسابقات القرآن الكريم
إعلان

إعلان

