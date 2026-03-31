مع إعلان رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بدأت التكهنات مبكرًا حول وجهته الجديدة المقبلة، وسط أنباء عن انتقاله للدوري السعودي أو الأمريكي أو الإسباني.

موقف ريال مدريد من التعاقد مع محمد صلاح

أفاد موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن ريال مدريد لا يبدي أي اهتمام بضم النجم المصري محمد صلاح، رغم كونه لاعبًا حرًا في الميركاتو الصيفي.

وأشار التقرير أن صلاح عرض في وقت سابق على ريال مدريد، ولكنه لم يبدِ حينها أي اهتمام للتعاقد معه، وبالتالي لن يلعب في صفوفه الفترة المقبلة نظرًا لعدم الاهتمام بضمه.

وبرر التقرير سر عدم اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع النجم المصري، أن خطة النادي الاستثمارية تقوم على التعاقد مع لاعبين صغار السن، وعلى الرغم من إمكانية الدولي المصري إلأ أنه لا يتوافق مع السياسة المتبعة.

