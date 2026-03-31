إعلان

إيطاليا تكشف: لماذا رفضت السماح لقاذفات أمريكية باستخدام قواعدها؟

كتب : وكالات

02:19 م 31/03/2026

قاذفات أمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رفضت إيطاليا السماح للقاذفات الأمريكية المتجهة إلى الشرق الأوسط باستخدام قاعدة جوية في صقلية، وفقًا لمسؤول إيطالي تحدث لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، كانت القاذفات بالفعل في طريقها إلى قاعدة سجنّيلا البحرية عندما علم الجيش الإيطالي بوصولها المخطط له. ووقع الحادث قبل عدة أيام، حسبما ذكر المسؤول لوول ستريت.

طلب إذن مسبق

وتابع المسؤول الإيطالي للصحيفة الأمريكية، أنه يجب على الجيش الأمريكي طلب إذن مسبق من إيطاليا لاستخدام القواعد الجوية في البلاد للقيام بالهجمات. ويجب على الحكومة الإيطالية بدورها الحصول على موافقة البرلمان.

ولم يُقدَّم أي طلب من هذا النوع في هذه الحالة، بحسب المسؤول. ونتيجة لذلك، رفض وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، السماح للقاذفات بالهبوط.

ولا يُعرف مكان هبوط القاذفات بدلاً من ذلك. ولم ترد القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على القوات الأمريكية في المنطقة، على الفور على طلب التعليق الذي قدمته وول ستريت جورنال.

ووفقا للصحيفة، لم تستخدم الولايات المتحدة حتى الآن قواعد عسكرية في إيطاليا للقيام بعمليات قصف. ويمكن للجيش الأمريكي استخدام القواعد الجوية في إيطاليا لدعم العمليات اللوجستية بموجب اتفاقيات ثنائية. وقد أوردت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية هذا الحادث في وقت سابق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قاذفات أمريكية حرب إيران إيران وأمريكا إيطاليا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها مورو وبابلي.. موندليز ترفع أسعار شيكولاتة كادبوري حتى 10 جنيهات
اقتصاد

بينها مورو وبابلي.. موندليز ترفع أسعار شيكولاتة كادبوري حتى 10 جنيهات
أجبرها على إلقاء نفسها في الماء.. تفاصيل اتهام أب بقتل ابنته غرقا بالقليوبية
أخبار المحافظات

أجبرها على إلقاء نفسها في الماء.. تفاصيل اتهام أب بقتل ابنته غرقا بالقليوبية
كيف تتخلص من نزلات البرد دون أدوية؟
نصائح طبية

كيف تتخلص من نزلات البرد دون أدوية؟
"أحمق أم واثق؟".. طارق الشناوي يعلق على تغيير مطرب الأوبرا كلمات "لست قلبي"
زووم

"أحمق أم واثق؟".. طارق الشناوي يعلق على تغيير مطرب الأوبرا كلمات "لست قلبي"
تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة