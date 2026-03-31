إيطاليا تكشف: لماذا رفضت السماح لقاذفات أمريكية باستخدام قواعدها؟

رفضت إيطاليا السماح للقاذفات الأمريكية المتجهة إلى الشرق الأوسط باستخدام قاعدة جوية في صقلية، وفقًا لمسؤول إيطالي تحدث لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، كانت القاذفات بالفعل في طريقها إلى قاعدة سجنّيلا البحرية عندما علم الجيش الإيطالي بوصولها المخطط له. ووقع الحادث قبل عدة أيام، حسبما ذكر المسؤول لوول ستريت.

طلب إذن مسبق

وتابع المسؤول الإيطالي للصحيفة الأمريكية، أنه يجب على الجيش الأمريكي طلب إذن مسبق من إيطاليا لاستخدام القواعد الجوية في البلاد للقيام بالهجمات. ويجب على الحكومة الإيطالية بدورها الحصول على موافقة البرلمان.

ولم يُقدَّم أي طلب من هذا النوع في هذه الحالة، بحسب المسؤول. ونتيجة لذلك، رفض وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، السماح للقاذفات بالهبوط.

ولا يُعرف مكان هبوط القاذفات بدلاً من ذلك. ولم ترد القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على القوات الأمريكية في المنطقة، على الفور على طلب التعليق الذي قدمته وول ستريت جورنال.

ووفقا للصحيفة، لم تستخدم الولايات المتحدة حتى الآن قواعد عسكرية في إيطاليا للقيام بعمليات قصف. ويمكن للجيش الأمريكي استخدام القواعد الجوية في إيطاليا لدعم العمليات اللوجستية بموجب اتفاقيات ثنائية. وقد أوردت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية هذا الحادث في وقت سابق.