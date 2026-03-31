إعلان

الإمارات تتصدى لهجوم إيراني جديد بالصواريخ والمسيرات

كتب : د ب أ

02:33 م 31/03/2026

الإمارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مع ثمانية صواريخ باليستية وأربعة صواريخ جوالة و36 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

ضحايا الإمارات جراء الهجمات الإيرانية

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، إنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 433 صاروخاً باليستياً، و19صاروخا جوالا، و 1977 طائرة مسيرة.

وأضافت أن "هذه الاعتداءات إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالإضافة إلى استشهاد مدني مغربي متعاقد مع القوات المسلحة"، مشيرة إلى "مقتل ثمانية مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية والفلسطينية والهندية.

حصيلة الإصابات منذ بداية الهجمات

وكشفت عن إصابة 188 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسيات الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية


وأكدت وزارة الدفاع أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدفاع الجوي الإماراتي إيران وأمريكا الهجمات على الخليج إيران والإمارات

أحدث الموضوعات

رياضة عربية وعالمية

اقتصاد

نصائح طبية

أخبار المحافظات

رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

