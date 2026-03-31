أظهرت بيانات رويترز التي أطلع عليها مصراوي، ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية (سندات الخزانة بالجنيه) أجل 5 سنوات خلال أول شهر للحرب الأمريكية الإيرانية إلى 4.23% اليوم من 3.13% قبل الحرب.

ويعني ارتفاع التأمين على الديون السيادية تحمل المستثمر في أدوات الدين المصرية أجل 5 سنوات بسداد هذه النسبة من إجمالي العائد المستحق بسبب ارتفاع المخاطر.

ما أسباب زيادة التأمين على الديون السيادية لمصر؟

تعكس زيادة التكلفة على الديون السيادية ارتفاع درجة المخاطر بالمنطقة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وسط حالة عدم اليقين باحتواء الحرب الأمريكية الإيرانية والاتجاه للتصاعد.

كانت وزارة المالية لجأت في الطروحات السابقة خلال أول شهر من الحرب إلى رفع سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة بهدف تعويض المستثمرين عن زيادة تكلفة المخاطر.

اقرأ أيضا:

سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟

نبذة عن مخاطر التأمين على الديون السيادية لمصر

قبل التوترات الجيوسياسية شهدت تكلفة مخاطر التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات تحسنا ملموسا خلال العام الماضي لتهبط إلى 3.5% بدعم تحسن تصنيف مصر الائتماني ووفرة موارد النقد الأجنبي.

قبل تنفيذ مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024 تفاقمت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر وتخطت 18% بسبب زيادة مخاطر تفاقم أزمة النقد الأجنبي.

مصر والحرب

رغم تأكيدات مؤسسة دولية بعدم ارتباط مصر المباشر بالحرب الدائرة حاليا لكن حذرت من تبعاتها السلبية على البلاد بسبب مخاطر ارتفاع سعر النفط عالميا وتخارج المستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية وتبعات ذلك بزيادة الضغوط على العملة.

اقرأ أيضا:

بين 58.3 و64.5 جنيه.. ستاندر آند بورز تتوقع سعر الدولار خلال 3 سنوات