قال مسؤولون بالإدارة الأمريكية إن الرئيس ترامب أخبر مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير، وهو ما من المرجح أن يترك السيطرة المحكمة لطهران على المضيق، ويؤجل عملية معقدة لإعادة فتحه إلى وقت لاحق.

تحقيق أهداف أمريكا

في الأيام الأخيرة، قيم ترامب ومساعدوه أن مهمة لفتح هذا الاختناق ستدفع الصراع إلى ما بعد الجدول الزمني الذي حدده بين أربعة وستة أسابيع. وقرر أن تحقق الولايات المتحدة أهدافها الرئيسية المتمثلة في إضعاف البحرية الإيرانية واحتياطيات صواريخها، وإنهاء الأعمال العدائية الحالية مع ممارسة الضغط الدبلوماسي على طهران لاستئناف التدفق الحر للتجارة. وإذا فشل ذلك، ستضغط واشنطن على حلفائها في أوروبا والخليج لتولي القيادة في إعادة فتح المضيق، وفقًا للمسؤولين.

وأشار المسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن هناك خيارات عسكرية يمكن أن يقررها الرئيس، لكنها ليست على رأس أولوياته الحالية.

إغلاق مضيق هرمز

على مدار الشهر الماضي، أبدى ترامب آراء متباينة علنًا حول كيفية التعامل مع المضيق، وهو جزء من نمط أوسع يتمثل في إعطاء أهداف متضاربة للحرب بشكل عام. فقد هدد في بعض الأحيان بقصف البنية التحتية للطاقة المدنية إذا لم يُفتح المضيق بحلول موعد محدد، وفي مناسبات أخرى قلل من أهمية المضيق للولايات المتحدة وقال إن إغلاقه يمثل مشكلة على الدول الأخرى حلها.

كلما طال إغلاق المضيق، زاد اضطراب الاقتصاد العالمي وارتفعت أسعار الوقود. وتواجه عدة دول، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، تبعات انخفاض إمدادات الطاقة التي كانت تمر بحرية عبر المضيق سابقًا. كما تعاني الصناعات التي تعتمد على منتجات مثل الأسمدة لإنتاج الغذاء أو الهيليوم لصناعة شرائح الكمبيوتر من نقص الإمدادات.

وبدون عودة سريعة للممرات الآمنة، ستستمر طهران في تهديد التجارة العالمية حتى تتفاوض الولايات المتحدة وحلفاؤها على اتفاق أو تنهي الأزمة بالقوة، وفقًا للمحللين.

وصفت سوزان مالوني، خبيرة شؤون إيران ونائبة الرئيس في مؤسسة بروكينجز في واشنطن لصحيفة وول ستريت جورنال، إنهاء العمليات العسكرية قبل فتح المضيق بأنه “غير مسؤول بشكل لا يصدق”.

وقالت مالوني للصحيفة الأمريكية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا الحرب معًا ولا يمكنهما الابتعاد عن تداعياتها. وأضافت: "أسواق الطاقة بطبيعتها عالمية، ولا يوجد أي احتمال لعزل الولايات المتحدة عن الأضرار الاقتصادية التي تحدث بالفعل وستزداد بشكل كبير إذا استمر إغلاق المضيق".

رغبة ترامب في إنهاء الحرب

رغبة ترامب في إنهاء الحرب بسرعة تتعارض مع تحركات أخرى يخطط لها. هذا الأسبوع، دخلت السفينة الهجومية البرمائية يو إس إس تريبولي ووحدة المارينز الاستكشافية 31 المنطقة. كما أمر ترامب عناصر من الفرقة 82 المحمولة جوًا، ويفكر في إرسال 10,000 جندي بري آخرين إلى الشرق الأوسط، بحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال. وفي الوقت نفسه، أشار ترامب إلى الحرب باعتبارها "رحلة قصيرة"و"إقامة لطيفة"، لكنه يدرس أيضًا مهمة معقدة وخطرة للاستيلاء على اليورانيوم التابع للنظام، حسبما ذكرت الصحيفة الأمريكية.

وتمركزت سفينة الشحن الكبيرة ألبينا في ميناء السلطان قابوس بمسقط، عمان، بالقرب من مضيق هرمز.

استعادة العمليات في مضيق هرمز

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الاثنين للصحفيين إن الولايات المتحدة تعمل على استعادة العمليات الطبيعية في المضيق، لكنها لم تذكر ذلك ضمن الأهداف العسكرية الأساسية المتمثلة في استهداف البحرية الإيرانية وصواريخها وصناعتها الدفاعية وقدرتها على إنتاج سلاح نووي.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، في مقابلة مع قناة الجزيرة يوم الإثنين، إن الحملة الحالية لتحقيق الأهداف العسكرية الأمريكية ستكتمل خلال أسابيع.

وأضاف روبيو، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الأمن القومي لترامب: "بعد ذلك، سنواجه قضية مضيق هرمز، وسيكون القرار لطهران، أو لتجمع من دول حول العالم والمنطقة، وبمشاركة الولايات المتحدة، سنتأكد من أنه سيتم فتحه، بطريقة أو بأخرى".

كانت إدارة ترامب قد خططت لاحتمال قيام إيران بإغلاق المضيق بعد إسقاط أولى القنابل، لكن بعد أن وضعت إيران ألغامًا في المياه وهددت بضرب ناقلات النفط، تباطأ مرور السفن إلى حد كبير.