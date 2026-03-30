استضافت باكستان محادثات جمعت وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية، في إطار جهود دبلوماسية لاحتواء الحرب مع إيران، حيث تركزت المناقشات على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة رويترز، كانت هذه المقترحات قد رُفعت إلى الولايات المتحدة قبل انطلاق اجتماع إسلام آباد، وشملت آليات لتنظيم حركة الشحن في الخليج وإعادة تدفق النفط والغاز عبر المضيق.

وتضمنت المقترحات، وفق خمسة مصادر، فرض رسوم عبور على السفن على غرار النموذج المطبق في قناة السويس، وهي فكرة طُرحت ضمن مقترحات شاركت فيها مصر.

كما شملت المقترحات فكرة إنشاء تحالف إقليمي لإدارة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، بمشاركة مصر وتركيا والسعودية، مع طرح إمكانية إشراك باكستان في هذا الترتيب، رغم وجود تباين بشأن انضمامها رسميًا.

وأفادت المصادر بأن مقترح إنشاء هذا الهيكل الإداري جرى طرحه ومناقشته مع كل من الولايات المتحدة وإيران، في إطار البحث عن ترتيبات تضمن استقرار الملاحة وتأمين إمدادات الطاقة.

وتأتي هذه المقترحات في ظل توقف شبه كامل لحركة الشحن عبر المضيق، بعدما أوقفت إيران المرور ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وهو ما انعكس على أسعار النفط العالمية.

وفي ختام اليوم الأول من الاجتماعات، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن المناقشات تناولت "سبل إنهاء الحرب في المنطقة بشكل مبكر ودائم"، مشيرًا إلى اطلاع المشاركين على مسار المحادثات المحتملة بين واشنطن وطهران.

كما أعلن دار أن إيران وافقت على السماح بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس إمكانية تنفيذ بعض الترتيبات المقترحة على الأرض.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر إلى وجود اتصالات مستمرة بين القيادة العسكرية الباكستانية ونائب الرئيس الأمريكي، ضمن التنسيق المرتبط بهذه المبادرات.

ولم تصدر تعليقات رسمية من مصر أو باكستان بشأن تفاصيل المقترحات، كما لم يعلق البيت الأبيض أو الحكومة السعودية على ما تم تداوله.

من جانبه، أكد مصدر دبلوماسي تركي أن أولوية أنقرة تظل التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن ضمان المرور الآمن للسفن يمكن أن يشكل خطوة مهمة لبناء الثقة بين الأطراف.