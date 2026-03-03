قالت الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، إنها تعمل بشكل مكثف على تأمين طائرات عسكرية ورحلات طيران مستأجرة، بهدف مساعدة عشرات المواطنين من الأمريكيين العالقين في الشرق الأوسط على مغادرة المنطقة بأمان.

خطط نقل الأمريكيين العالقين في الشرق الأوسط

ولجأت الإدارة الأمريكية، إلى منصات التواصل الاجتماعي لطمأنة مواطنيها العالقين في الشرق الأوسط بعد أيام من العمليات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وما تبعها من هجمات انتقامية طالت دولا في جميع أنحاء المنطقة.

وصرح ديلان جونسون مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية، في منشور على "إكس"، بأن الوزارة تعمل بنشاط لتوفير خيارات المغادرة الفورية للراغبين في ذلك.

التواصل مع الأمريكيين العالقين في الشرق الأوسط

أكد جونسون أن الخارجية على اتصال مباشر مع ما يقرب من 3000 مواطن في الخارج، مشددا على ضرورة تواصل الأمريكيين العالقين في الشرق الأوسط للحصول على الدعم.

بدورها، أوضحت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الوزارة تضع خططا عاجلة لضمان عودة المواطنين إلى ديارهم، في ظل انعدام خيارات السفر التجاري تقريبا بمختلف الدول المتضررة.

انتقادات حول الأمريكيين العالقين في الشرق الأوسط

واجهت الإدارة انتقادات حادة بسبب ما وصفه النقاد بالفشل في تقديم المشورة الكافية لمغادرة المنطقة قبل اندلاع الصراع، وتأخر العون للأمريكيين العالقين في الشرق الأوسط.

ودعا كبار المسؤولين، المواطنين يوم الاثنين للمغادرة من البحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن، رغم توقف معظم الرحلات الجوية التجارية في هذه الوجهات.

